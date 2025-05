Andrà in scena alla Piscina Comunale di Sori (Genova) il secondo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: oggi, venerdì 16 maggio, si giocherà gara-2 della serie al meglio delle tre sfide tra i padroni di casa della Pro Recco ed il Brescia, con i lombardi in vantaggio per 1-0 dopo la vittoria in gara-1 per 12-10 e dunque ad un passo dallo Scudetto. La vittoria nello scontro diretto dell’ultima giornata della regular season, infatti, ha regalato, dopo l’arrivo a pari punti in classifica, il vantaggio del fattore campo nella finale play-off al Brescia, che in caso di sconfitta nel match odierno potrà disputare in casa la decisiva gara-3. Per gara-2 della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile la diretta tv sarà assicurata dalle 21.15 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pro Recco-Brescia oggi, Finale A1 pallanuoto 2025: orario gara-2, programma, tv, streaming