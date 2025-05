Principio d’incendio all’Ikea di Afragola | evacuati clienti e dipendenti

Nella serata di oggi, un principio d'incendio ha colpito l'Ikea di Afragola, in provincia di Napoli. Sono stati evacuati clienti e dipendenti, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le autorità stanno indagando sull'accaduto. Continua a leggere per maggiori dettagli.

