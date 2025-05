Primavera Cesena-Inter 0-2 | nerazzurri in semifinale scudetto

L’Inter Primavera di Andrea Zanchetta continua il suo cammino verso il sogno scudetto. I giovani nerazzurri hanno superato il Cesena con un convincente 2-0 in trasferta, guadagnandosi così un posto in semifinale scudetto. Una vittoria meritata, costruita con solidità difensiva e cinismo nei momenti decisivi. Un primo tempo equilibrato, Calligaris decisivo. La partita è iniziata con l’Inter subito propositiva. Dopo due tentativi iniziali di Mosconi e Motta, è stato Berenbruch a creare il primo vero pericolo, con un tiro-cross insidioso che ha costretto il portiere del Cesena a un intervento impegnativo. Ma i padroni di casa non sono rimasti a guardare, e al 15’ hanno sfiorato il vantaggio su calcio d’angolo, con Perini che ha colpito di testa trovando un miracolo di Calligaris, straordinario nel respingere. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it

