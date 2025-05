Primario arrestato per violenza sessuale a Piacenza un’altra donna denuncia molestie e abusi di Michieletti

Una seconda donna avrebbe denunciato di essere stata testimone, e forse di aver anche subito, molestie e abusi da parte del primario Emanuele Michieletti. Il medico, ex responsabile del reparto di Radiologia, è stato arrestato a Piacenza nelle settimane scorse per violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti di colleghe e infermiere. Potrebbero esserci nuovi indagati per favoreggiamento. 🔗Leggi su Fanpage.it

