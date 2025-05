Prima pagina Tuttosport | caos Milan Sarri in pole Assalto City per Reijnders

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 16 maggio 2025, si accende il caos in casa Milan, con Sarri in pole position per la panchina e un assalto del City per Reijnders. Scopri le ultime novità sul calciomercato e le strategie dei rossoneri nella rassegna stampa odierna.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 16 maggio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: caos Milan, Sarri in pole. Assalto City per Reijnders

Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Champions da paura”

Da informazione.it: Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 5 maggio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le ...

Tuttosport in prima pagina: "Milan, vertice per liberare D'Amico"

Scrive milannews.it: L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, vertice per liberare D'Amico". Sembrava fatta per Igli Tare e invece il club rossonero ha preso tempo e tutto ...

Prima pagina Tuttosport: “Juventus, rossi di rabbia”

Da informazione.it: Juventus in vantaggio con il colpo di testa di Randal Kolo Muani, poi, dopo l'espulsione di Pierre Kalulu, nel recupero il pareggio della Lazio con Matías Vecino. Tensioni in campo tra i bianconeri co ...

