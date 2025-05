previsioni meteo milano e lombardia che tempo farà nel weekend la prossima settimana torna il maltempo

Milano, 16 maggio 2025 – Abbiamo approfittato del sole e del caldo degli ultimi giorni per sentirci quasi un po’ in estate. Ma non è ancora tempo di riporre le giacche, perché da oggi, venerdì 16 maggio, sulla Lombardia – dopo il deciso rialzo di ieri – si verificherà un brusco ingresso di aria più fredda da Nordest, con formazione di temporali nella notte su gran parte delle pianure centro-orientali, in esaurimento entro il mattino. Seguirà un weekend in larga parte soleggiato con leggero rialzo delle temperature. A seguire nubi irregolari con nuovo miglioramento ma clima abbastanza freddo per il periodo. Insomma, il classico tempo variabile della primavera. Peraltro, non mancherà anche il vento, almeno fino a questa mattina. All'inizio della prossima settimana un centro di bassa pressione sulla Penisola Iberica in avvicinamento porterà, con alta probabilità, graduale aumento della nuvolosità e intensificazione delle precipitazioni su gran parte della regione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

