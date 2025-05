Prevenzione screening e rischio giovanile nella lotta al tumore del colon-retto a Napoli

La prevenzione e lo screening del tumore del colon-retto sono fondamentali per affrontare il crescente problema sociale della malattia, particolarmente a Napoli. Questa forma di cancro è la seconda causa di morte oncologica nel mondo, con circa 50.000 nuovi casi in Italia ogni anno, richiedendo un'attenzione particolare ai giovani per ridurre il rischio e migliorare la salute collettiva.

La malattia del colon-retto rappresenta un problema sociale rilevante in ambito oncologico, essendo la seconda principale causa di cancro e la seconda causa di mortalità legata a patologie tumorali a livello globale. Ogni anno nel nostro Paese si registra una media approssimativa di 50.000 nuove diagnosi, una statistica che lascia intravedere sia l'importanza della prevenzione .

