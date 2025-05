Arrivano dichiarazioni gravi e pesanti contro Napoli dopo la recente designazione dell’arbitro Guida per Inter-Lazio: l’accusa è inaccettabile Nelle scorse settimane l’arbitro Marco Guida, nato a Pompei, ha fatto parlare di sé dopo aver dichiarato di non sentirsi sereno ad arbitrare il Napoli. “Il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, anche se abbiamo avuto la proposta. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo”. Erano state queste le dichiarazioni di Guida, che ha poi aggiunto: “Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada, così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno“. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - "Pressioni ambientali inaccettabili", gravissimo messaggio contro Napoli: l'accusa