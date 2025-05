Presentazione in anteprima della raccolta di racconti pisani ' Quando la città dorme' di Lorenzo Cantini

Sabato 17 alle ore 17, al Centro SMS, si terrà l’anteprima della raccolta di racconti "Quando la città dorme" di Lorenzo Cantini (Marchetti Editore, pp. 228, 15 euro). Attraverso una Pisa metaforica, Cantini esplora storie affascinanti che animano la città nelle ore più silenziose. Un incontro imperdibile per gli appassionati di letteratura!

Lorenzo Cantini torna in libreria con una raccolta di racconti (Marchetti Editore, pp. 228, 15 euro) ambientati in una Pisa metaforica. La raccolta, in libreria dalla prossima settimana, sarà presentata in anteprima assoluta sabato 17 alle ore 17 al Centro SMS, all'interno dell'appuntamento.

