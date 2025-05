Presentazione del libro Qanat Palermo - L' Eredità dei Beati Paoli

"Qanat. L’eredità dei Beati Paoli" di Luca Simoncini è un avvincente romanzo che fonde storia, leggenda e mistero. Attraverso una trama avvolgente, il lettore è guidato nei meandri della Palermo sotterranea, scoprendo la fascinosa storia dei Beati Paoli, una setta segreta che ha affascinato e incuriosito generazioni. Un viaggio nell'oscurità alla ricerca della verità.

Qanat. L’eredità dei Beati Paoli di Luca Simoncini è un romanzo che intreccia storia, leggenda e mistero, immergendo il lettore nelle profondità della Palermo sotterranea. Il libro si ispira alla figura leggendaria dei Beati Paoli, una setta segreta che, secondo la tradizione, agiva nell’ombra. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Presentazione del libro Qanat Palermo - L'Eredità dei Beati Paoli

Le notizie più recenti da fonti esterne

Presentazione del libro Qanat Palermo - L'Eredità dei Beati Paoli

palermotoday.it scrive: Qanat. L’eredità dei Beati Paoli di Luca Simoncini è un romanzo che intreccia storia, leggenda e mistero, immergendo il lettore nelle profondità della Palermo sotterranea. Il libro si ispira alla figu ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gino Paoli compie 90 anni: in Rai uno speciale tv per festeggiare il cantautore

it/amareperviverespecialeginopaoli e rappresenterà l’occasione per rivivere il ritorno di Gino Paoli sotto ai riflettori e davanti al microfono dopo le vicissitudini personali che, com’è noto, lo avevano allontanato dalla scena musicale e televisiva.