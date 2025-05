Presentazione del libro 21 mila passi Un’anima in viaggio di Matteo Paciocco

In occasione del Maggio dei Libri e del Maggio Teatino, l’associazione Erga Omnes presenta "21 mila passi: un’anima in viaggio" di Matteo Paciocco. Con il patrocinio del Comune di Chieti e la collaborazione delle Edizioni Il Viandante, l'evento sarà supportato da Radio Teate On Air e dalla Protezione Civile Valtrigno, promettendo una serata ricca di emozioni e riflessioni.

In occasione del Maggio dei libri e il Maggio teatino, l'associazione Erga Omnes, con il patrocinio del Comune di Chieti, la collaborazione di edizioni Il Viandante, il supporto alla comunicazione del media partner Radio Teate On Air e il supporto della Protezione Civile Valtrigno di Chieti, è.

Lo riporta chietitoday.it: L'appuntamento è per mercoledì 28 maggio, alle ore 18, con la presentazione del libro “21 Mila Passi. Un’anima in viaggio” di Matteo Paciocco; interveranno Michele Mezzanotte, psicoterapeuta, ...

