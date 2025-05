Presentato Storie di ordinaria necessità | adulti come faro per minori fragili

FASANO - Durante la presentazione del libro "Storie di ordinaria necessità" di Marilena Palmitessa, è emerso il ruolo cruciale della famiglia come rete di adulti, fondamentale per guidare e supportare i minori in situazioni di fragilità. L’incontro ha concluso la rassegna "Le città visibili. Storie individuali e..." con un messaggio di speranza e responsabilità condivisa.

FASANO - La famiglia come rete di adulti che diventa punto di riferimento formativo per i più piccoli. Questo il messaggio centrale emerso durante la presentazione del libro "Storie di ordinaria necessità" di Marilena Palmitessa, che ha chiuso la rassegna "Le città visibili. Storie individuali e.

