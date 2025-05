Presentato il 57 Rally del Salento | ultime ore per l’iscrizione degli equipaggi

Si è svolta oggi la presentazione del 57° Rally del Salento, in programma per il 23 e 24 maggio presso la Pista Salentina di Ugento. Gli equipaggi hanno poche ore per iscriversi a questa entusiasmante manifestazione automobilistica, che promette adrenalina e spettacolo nel cuore del Salento.

LECCE - È stato presentato in mattinata, presso il centro Ecotekne dell'Università del Salento, il 57° Rally del Salento, la manifestazione automobilistica che si svolgerà venerdì 23 e sabato 24 maggio con fulcro logistico presso la Pista Salentina di Ugento.

Presentato il 57° Rally del Salento: motori territorio e inclusione nel segno dello sport

Presentato il 57° Rally del Salento

Motori, territorio e inclusione ecco il 57° Rally del Salento

