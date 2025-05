Prendiamoci cura dell’Unipg | Marianelli accelera il dialogo con l’Ateneo verso il Rettorato

Volata verso il Rettorato! Prosegue a ritmo serrato e con crescente partecipazione il ciclo di incontri promossi dal professor Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il sessennio 2025–2031. Un percorso articolato, segnato da un metodo ben preciso: ascolto, confronto diretto e costruzione condivisa di una visione inclusiva e sostenibile dell’Ateneo. Fin dal primo incontro pubblico di presentazione del programma, Marianelli ha avviato un dialogo costante con la comunità universitaria, visitando numerosi dipartimenti e strutture. Ogni tappa si è trasformata in un’occasione per approfondire bisogni, raccogliere idee e rafforzare i legami tra didattica, ricerca e territorio. La sua candidatura, riassunta nello slogan “Prendiamoci cura”, nasce da un lungo impegno istituzionale – come Delegato alla Didattica, Direttore di Dipartimento, Presidente del Presidio di Qualità – ma anche da una riflessione profonda sul senso di responsabilità verso l’Università. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

