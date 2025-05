Prende un taxi da Forlì dopo aver salutato re Carlo odissea per il ministro degli Esteri inglese David Lammy

Dopo aver salutato Re Carlo, il ministro degli Esteri inglese David Lammy prende un taxi da Forlì, avviandosi verso la località alpina di Flaine, sotto il Monte Bianco. La sua trasferta sta catturando l'attenzione dei media inglesi e francesi, in particolare per il contesto inusuale di questo viaggio legato alla visita reale.

Sta tenendo banco sui media inglesi e francesi la vicenda di un viaggio in taxi del ministro degli Esteri inglese David Lammy da Forlì alla località alpina francese di Flaine, sotto il Monte Bianco. Lammy, infatti, era al seguito della visita dei reali inglese Carlo e Camilla, che dopo Roma e.

