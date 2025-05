Prende a botte una donna in strada i residenti cercano di difenderla e lui scappa

soccorsos, i residenti si mobilitano per intervenire. La scena diventa concitata: uomini e donne scendono in strada per cercare di difendere la donna dall'aggressore. In una frazione di secondo, l'uomo, resosi conto di essere circondato, decide di scappare, lasciando dietro di sé una scia di paura e solidarietà.

Una tranquilla serata, le persone in casa, fuori solo il via vai delle auto. Fino a quando, improvvisamente, si sentono urla disperate di una donna. I residenti si affacciano alla finestra e vedono un uomo che picchia selvaggiamente una giovane e senza pensarci due volte, dopo aver allertato il

