Premio Rete di libri a Cepagatti e ai volontari Nati Per Leggere conferito al Salone del Libro di Torino

Al Salone del Libro di Torino, il Comune di Cepagatti e i volontari di Nati Per Leggere hanno ricevuto il prestigioso premio "Rete di Libri". Questo riconoscimento celebra il loro impegno nella promozione della lettura, evidenziando l'importante rete costruita in soli tre anni per diffondere la passione per i libri tra grandi e piccini.

Al comune di Cepagatti e ai volontari di Nati Per Leggere è stato conferito un importante riconoscimento al Salone del Libro di Torino per le attività di diffusione del libro e della lettura. Questa la motivazione del Premio "Rete di Libri": per aver creato in soli 3 anni una rete di. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Premio "Rete di libri” a Cepagatti e ai volontari Nati Per Leggere conferito al Salone del Libro di Torino

