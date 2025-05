Premio Maurizio Costanzo nelle carceri alla pièce teatrale Senza Parole La sceneggiatura è scritta dai detenuti della Casa Circondariale Sanquirico di Monza

Il Premio Maurizio Costanzo nelle carceri celebra un'opera innovativa: "Senza Parole", una pièce teatrale scritta dai detenuti della Casa Circondariale Sanquirico di Monza. La rappresentazione, prevista per il 20 maggio al Teatro Parioli Costanzo di Roma, è realizzata in collaborazione con la compagnia Geniattori, diretta dall'attore e regista. Un'iniziativa che dà voce e spazio alla creatività in un contesto difficile.

È “Senza Parole” l’opera teatrale vincitrice del Premio Maurizio Costanzo nelle carceri che sarà rappresentata il 20 maggio al Teatro Parioli Costanzo a Roma. La sceneggiatura scritta dai detenuti della Casa Circondariale Sanquirico di Monza con la compagnia teatrale Geniattori diretta dall’attore e regista Mauro Sironi è stata scelta tra le 26 candidature inviate. Scelta dettata dalla giuria presieduta dal conduttore e regista teatrale Pino Strabioli e composta dalla presidente dell’Associazione “Voglia di Teatro” Brunilde Di Giovanni e dal giornalista editorialista del Corriere della Sera Paolo Conti. Sul palco la voce narrante di Mauro Sironi racconta le storie di dieci detenuti che si muovono in scena dietro ad una cornice. Scorrono così 11 quadri che narrano la vita nel carcere, dall’entrata con le foto segnaletiche fino all’uscita. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Premio Maurizio Costanzo nelle carceri alla pièce teatrale “Senza Parole”. La sceneggiatura è scritta dai detenuti della Casa Circondariale Sanquirico di Monza

