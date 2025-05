Premio Bronzi di Riace | per 8 ragazzi del Piria arriva la nomina di Ambasciatori della cultura reggina

Otto ragazzi del Piria sono stati nominati ambasciatori della cultura reggina in occasione del Premio Bronzi di Riace. Nella suggestiva Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, si rimane incantati dall'illusionismo del soffitto, che sembra dissolversi nel cielo, riflettendo la vivacitĂ dei colori e il dinamismo della composizione.

🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Premio Bronzi di Riace: per 8 ragazzi del Piria arriva la nomina di "Ambasciatori della cultura reggina"

