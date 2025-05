Premio Bartolo Longo al Lions Club Napoli Host con il Cardinale Crescenzio Sepe

Il Lions Club Napoli Host, guidato da Rossella Fasulo, ha ricevuto il prestigioso Premio Bartolo Longo – III Edizione, promosso dal Lions Club Pompei Host. All’evento, hanno partecipato Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, già Arcivescovo Metropolita di Napoli, a sottolineare l'importanza del riconoscimento nel promuovere valori di solidarietà e servizio alla comunità.

Il Lions Club Napoli Host, presieduto da Rossella Fasulo, è stato insignito del Premio Bartolo Longo – III Edizione, organizzato dal Lions Club Pompei Host, insieme al proprio candidato, Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, già Arcivescovo Metropolita di Napoli. Il riconoscimento, intitolato al Beato Bartolo Longo, figura emblematica di fede e impegno sociale, premia ogni anno personalità ed enti che si sono distinti per l’opera svolta a favore della comunità e della promozione dei valori umani e spirituali. La candidatura, fortemente voluta e presentata dal Lions Club Napoli Host, nella persona della Presidente Rossella Fasulo, ha trovato fondamento nella straordinaria azione pastorale e sociale del Cardinale Sepe, la cui opera ha lasciato un’impronta indelebile nella città di Napoli. 🔗Leggi su Ildenaro.it

