Premier League LIVE | Aston Villa-Tottenham 0-0 poi Chelsea-Manchester United

La Premier League torna in grande stile venerdì 16 maggio, aprendo la 37esima giornata con due entusiasmanti match. Alle 20.30, Aston Villa affronta il Tottenham, mentre Chelsea sfida il Manchester United in un duplice spettacolo calcistico da non perdere. Preparatevi per emozioni e colpi di scena nel campionato inglese!

Torna la Premier League in questo venerdì 16 maggio con due sfide che apriranno la 37esima giornata del campionato inglese. Alle 20.30 scende. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Premier League LIVE: alle 20.30 Aston Villa-Tottenham, poi Chelsea-Manchester United

Secondo msn.com: Torna la Premier League in questo venerdì 16 maggio con due sfide che apriranno la 37esima giornata del campionato inglese. Alle 20.30 ...

Aston Villa-Tottenham: diretta live e risultato in tempo reale

Segnala calciomagazine.net: Diretta Aston Villa-Tottenham di Venerdì 16 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la Premier League ...

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

Come scrive sport.sky.it: Nella Casa dello Sport di Sky, da oggi 16 a martedì 20 maggio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League – grande ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

FIFA 23 - votazioni squadra stagione della Premier League

La votazione per la Squadra della stagione della Premier League si terrà oggi e vogliamo che tu dica la tua! Come l'anno scorso, la votazione sarà ospitata su EA.