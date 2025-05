Premier League LIVE | alle 20 30 Aston Villa-Tottenham poi Chelsea-Manchester United

Torna la Premier League in questo venerdì 16 maggio, con due sfide emozionanti che daranno il via alla 37esima giornata. Alle 20.30, l'Aston Villa affronterà il Tottenham, seguito dal match tra Chelsea e Manchester United. Preparati per una serata di grandi giocate e tensione calcistica!

Torna la Premier League in questo venerdì 16 maggio con due sfide che apriranno la 37esima giornata del campionato inglese. Alle 20.30 scende. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Premier League LIVE: alle 20.30 Aston Villa-Tottenham, poi Chelsea-Manchester United

calciomercato.com scrive: Torna la Premier League in questo venerdì 16 maggio con due sfide che apriranno la 37esima giornata del campionato inglese. Alle 20.30 scende in campo il Tottenham.

TV - Calcio estero, Premier League e Bundesliga live su Sky e in streaming su NOW da venerdì 16 a martedì 20 maggio

Secondo napolimagazine.com: Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 16 a martedì 20 maggio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League – grande e ...

Premier League LIVE: Liverpool close in on Frimpong, Huijsen set for Real Madrid medical, top-flight and FA Cup press conferences

talksport.com scrive: With a bumper weekend of Premier League action and the FA Cup final coming up, talkSPORT has you covered with the latest. Nottingham Forest have confirmed that striker Taiwo Awoniyi is in an ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

FIFA 23 - votazioni squadra stagione della Premier League

La votazione per la Squadra della stagione della Premier League si terrà oggi e vogliamo che tu dica la tua! Come l'anno scorso, la votazione sarà ospitata su EA.