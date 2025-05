Premiata ricerca del Politecnico

Un progetto innovativo del Politecnico, premiato per la sua eccellenza nella ricerca e nell'inclusione, ha attirato l'attenzione degli esperti della London International Conference on Education e del World Congress on Special Needs Education. Queste prestigiose conferenze riconoscono l'importanza di promuovere l'educazione inclusiva e l'innovazione a sostegno delle persone con disabilità .

Un progetto da Oscar della ricerca e dell’inclusione. Gli esperti della London International Conference on Education e del World Congress on Special Needs Education - due tra le più autorevoli conferenze internazionali nel campo dell’innovazione educativa e dell’inclusione di persone con disabilità - hanno conferito il 3rd Best Paper Award ad alcuni ricercatori del Politecnico di Lecco per un loro progetto. Il progetto è frutto del lavoro di Mario Covarrubias Rodriguez, prof del dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e responsabile del Laboratorio di Prototipazione virtuale e realtà aumentata del Polo di Lecco, Elena Mapelli, direttrice del coro degli studenti dell’ateneo lecchese, Maria Concetta Carruba dell’Università Pegaso, Marta Mondellini dell’istituto Stiima del Cnr ed Emma Mencaci di Aspoc Lab Onlus Lecco. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premiata ricerca del Politecnico

