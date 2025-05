Preliminare playoff Serie B 2024 25 | le probabili formazioni di Catanzaro-Cesena

Si avvicina il tanto atteso preliminare playoff di Serie B 2024/2025, che vedrà affrontarsi Catanzaro e Cesena. Entrambe le squadre hanno chiuso la regular season in sesta e settima posizione. I calabresi, con due risultati su tre a favore, cercheranno di conquistare un posto per il turno successivo, mentre i romagnoli daranno il massimo per ribaltare le aspettative.

Gara valida per il preliminare playoff Serie B 20242025. Le due squadre hanno chiuso la regular season rispettivamente al sesto e al settimo posto, con i calabresi che hanno due risultati su tre a disposizione, mentre in caso di pareggio dopo i novanta minuti, si disputeranno i tempi supplementare. Chi supera il turno se la vedrà con lo Spezia. Catanzaro-Cesena si giocherà sabato 17 maggio 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Ceravolo. PRELIMINARE PLAYOFF SERIE B 202425: COME ARRIVANO CATANZARO E CESENA I calabresi hanno chiuso il campionato con ben 20 pareggi, un dato che potrebbe incidere nella sfida contro i romagnoli. Nonostante ciò, la squadra di Caserta ha comunque tenuto un buon andamento, con 11 vittorie e 7 sconfitte, grazie al quale si è garantita i playoff. Diverso il cammino dei bianconeri, che hanno collezionato 11 pareggi, 14 vittorie e 13 sconfitte.

