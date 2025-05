Preghiera del mattino del 16 Maggio 2025 | Aiutami a vedere la Tua presenza

In questo venerdì dedicato al Sacro Cuore di Gesù, si apre un nuovo giorno carico di grazia. Con la preghiera del mattino del 16 maggio 2025, chiediamo di riconoscere la Sua presenza e di essere trasformati dal Suo amore infinito. Rivolgiamo il nostro cuore a Lui, affinché ogni deficienza in noi venga bruciata dalla Sua luce.

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta.

