Precompilata in tilt il sito dell’Agenzia delle Entrate nel giorno clou | chiesta la proroga delle scadenze

Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito rallentamenti oggi, alla vigilia della scadenza per la modifica e l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata. La coincidenza con 47 scadenze fiscali ha creato disagi per gli utenti, spingendo alcuni a chiedere una proroga per le scadenze previste.

Accessi a singhiozzo oggi per gli utenti sul sito dell’ Agenzia delle Entrate, complice la prima giornata utile per poter modificare e poi spedire la dichiarazione dei redditi precompilata. Un appuntamento caduto in concomitanza con 47 scadenze fiscali in programma oggi, tra sostituti di imposta e il versamento della terza rata per i contribuenti Iva. La sovrapposizione ha portato ad alcune fasi. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Precompilata, in tilt il sito dell’Agenzia delle Entrate nel giorno clou: chiesta la proroga delle scadenze

Ne parlano su altre fonti

Sito dell’Agenzia delle Entrate in tilt: problemi con il 730, cosa sta succedendo

Riporta notizie.it: Oggi, 16 maggio 2025, il Cassetto Fiscale è risultato inaccessibile. Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha subito blocchi che hanno coinvolto anche il portale per la dichiarazione precompilata del 730 ...

Agenzia delle entrate, sito in tilt per il boom di precompilate: a rischio le pratiche in scadenza

Secondo msn.com: Roma, 16 maggio 2025 – Le dichiarazioni dei redditi mandano in tilt il sito dell’Agenzia delle Entrate e i commercialisti ora chiedono una proroga delle scadenze fiscali previste per oggi. Da ieri, 15 ...

Boom di accessi e sito in tilt per la precompilata: l’Agenzia delle Entrate proroga le scadenze

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè è stato chiuso il sito Trash Italiano. Causa con Mediaset?

Collegandosi al sito e sui vari profili social Trash Italiano risulta chiuso o appare la scritta "Questo account non esiste", si legge ad esempio sulla pagina Twitter.