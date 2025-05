Precipita per 700 metri sul Monte Bianco per un errore tecnico | morto sciatore italiano di 31 anni

Un tragico incidente ha colpito il Monte Bianco: un giovane sciatore torinese di 31 anni è morto dopo essere precipitato per 700 metri a causa di un errore tecnico. L’incidente è avvenuto sul versante francese, nel celebre territorio di Chamonix, mentre il giovane si trovava in compagnia di due amici.

È un giovane torinese di 31 anni la vittima di un drammatico incidente avvenuto sul fronte francese del Monte Bianco, nel territorio di Chamonix, una delle vie classiche dello scialpinismo estremo. Il 31enne era in compagnia di due amici intorno alle 8,30 del mattino di ieri, 15 maggio, quando. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Precipita per 700 metri sul Monte Bianco per un "errore tecnico": morto sciatore italiano di 31 anni

