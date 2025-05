Prato venti storie raccontano le grandi trasformazioni degli anni ’50 e ‘60

Prato, 15 maggio 2025 – Venti storie emergono per raccontare le significative trasformazioni sociali ed economiche degli anni '50 e '60. Gli studenti dell'Istituto Cicognini Rodari hanno raccolto queste testimonianze attraverso video-interviste, presentate oggi in auditorium, offrendo uno sguardo autentico su un periodo cruciale della città.

Prato, 15 maggio 2025 – Venti storie che raccontano la Prato delle grandi trasformazioni sociali ed economiche degli anni ’50 e ’60. Le hanno raccolte, attraverso le loro video-interviste, le studentesse e gli studenti dell’Istituto Cicognini Rodari che le hanno presentate questa mattina, all’auditorium della Camera di Commercio, nel corso dell’incontro su Prato che cambia: anni Cinquanta - anni Sessanta organizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Archivio di Stato di Prato. Quello di oggi è stato il momento conclusivo di un progetto didattico che ha coinvolto dodici classi e decine di studenti impegnati, con i loro insegnanti, a conoscere i cambiamenti che hanno caratterizzato decenni decisivi per la storia della città, con significative trasformazioni nel tessuto sociale, urbano e produttivo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, venti storie raccontano le grandi trasformazioni degli anni ’50 e ‘60

