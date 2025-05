Prandini Coldiretti | Sburocratizzare e fermare i dazi per consolidare la crescita dell’agroalimentare del Sud

Tempo di lettura: 2 minuti Il ruolo del mezzogiorno nell’ambito della politica economica italiana e i vantaggi delle semplificazioni proposte dalla Zes sono stati fra i temi affrontati dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini alla quarta edizione del Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria). “Il mezzogiorno – spiega Prandini – traina il protagonismo dell’agroalimentare italiano. Questo è un segnale positivo per quello che può rappresentare nell’insieme il comparto agricolo per l’economia interna. Nel 2024 abbiamo raggiunto il record di esportazioni con 64 miliardi, riteniamo che quello che possiamo fare nei prossimi anni sarà raggiungere il traguardo dei cento miliardi. 🔗Leggi su Anteprima24.it

