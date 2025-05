Poste Italiane | arrivano in provincia di Arezzo i nuovi interventi del piano decoro

Poste Italiane continua il suo impegno per il miglioramento dei servizi in provincia di Arezzo con il "Piano Decoro". Avviato alla fine dello scorso anno, il progetto include interventi immobiliari in diversi uffici postali, mirati a garantire una maggiore accoglienza e qualitĂ per i cittadini.

Arezzo, 16 maggio 2025 – Prosegue anche in provincia di Arezzo il “Piano Decoro” di Poste Italiane, un progetto in linea con la missione sociale dell’azienda che ha avviato, dalla fine dell’anno scorso e in alcuni uffici postali, diversi interventi immobiliari al fine di migliorare l’accoglienza di clientela e personale. Tra questi la manutenzione delle aree verdi e degli ambienti interni “front” e “back office”, di cortili e atri e la generale revisione degli intonaci con successiva ritinteggiatura degli spazi. Il piano prevede, inoltre, la manutenzione del percorso tattile a beneficio degli utenti e una serie di ulteriori interventi per migliorare il decoro urbano delle sedi. Di seguito gli uffici, in questa prima fase, interessati e l’elenco completo degli interventi: Arezzo 1, Arezzo 2, Arezzo 3, Arezzo 4, Arezzo 5, Camucia, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Anghiari e Sansepolcro:? Tinteggiatura interna;? Pulizie straordinarie interne (effettuate progressivamente a seguito della tinteggiatura degli uffici);? Pulizie straordinarie delle aree esterne;? Manutenzione straordinaria delle aree verdi di pertinenza;? Rifacimento, modifica e sostituzione dei percorsi tattili. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste Italiane: arrivano in provincia di Arezzo i nuovi interventi del “piano decoro”

Se ne parla anche su altri siti

Poste Italiane: arrivano in provincia di Arezzo i nuovi interventi del “piano decoro”

Lo riporta msn.com: Tra questi la manutenzione delle aree verdi e degli ambienti interni “front” e “back office”, di cortili e atri e la generale revisione ...

Lavoro, Poste Italiane: nuova ricerca di portalettere in 54 province, scade il 20 maggio

it.blastingnews.com scrive: Le nuove selezioni di Poste Italiane riguardano gli uffici territoriali di 10 regioni: non è richiesta esperienza ...

POSTE ITALIANE: Arrivano in provincia di Rimini i nuovi interventi del “Piano Decoro”

Riporta renonews.it: In tutta l’Emilia-Romagna sono già stati realizzati oltre 100 interventi e altri 100 sono già programmati, coinvolgendo più di 115 siti. Nello specifico, in provincia di Bologna gli interventi già re ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : Vaccinazioni ai dipendenti Tim, Enel, Poste

Ieri sera oltre 4mila aziende hanno risposto all'appello di Confindustria offrendo la disponibilitĂ di uffici per la vaccinazione dei dipendenti.