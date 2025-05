Poste Italiane 42 nuove assunzioni | a giugno partirà la rete corrieri

A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati. Questa iniziativa è volta a sostenere la crescita dell’e-commerce e a rispondere al calo della posta tradizionale, segnando una svolta significativa nel modello operativo dell'azienda.

Poste Italiane: il Consiglio di Amministrazione nomina Giuseppe Lasco nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, riunitosi nella giornata di ieri sotto le presidenza di Silvia Maria Rovere, ha tra l’altro deliberato – su proposta dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, che ha contestualmente rimesso la carica di Direttore Generale – il riassetto delle funzioni apicali di governo societario, nominando con decorrenza immediata Giuseppe Lasco, già Condirettore Generale, quale nuovo Direttore Generale della Società.