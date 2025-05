Posillipo al via la gara per rifare via Boccaccio dopo 6 anni dall’abbattimento dei pini

Posillipo si prepara a rinascere: è stata pubblicata la gara per il restyling di via Boccaccio, a sei anni dall'abbattimento dei pini. Con un investimento di 4,6 milioni di euro e una durata prevista di un anno, il progetto mira a valorizzare ulteriormente questa storica strada. Le domande possono essere presentate entro il 16 giugno.

Pubblicata la gara per il restyling di via Boccaccio a Posillipo. Domande entro il 16 giugno. I lavori costeranno 4,6 milioni e dureranno un anno.

