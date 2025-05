Doppietta. E’ il periodo di gloria delle donne in gialloblù. Dopo la "CPM", che ha vinto il campionato di Prima Divisione ed è salita in serie D, in questa settimana è turno di festeggiamenti per le ragazze dell’U16 Azzurra di coach Muledda e Ferri. Le ragazze portuensi hanno inflitto un distacco di circa 10 punti alla seconda in classifica. Hanno vinto agevolmente il Girone Gold di U16, perdendo in tutto solo un set, e si confermano campionesse provinciali per il secondo anno consecutivo. "E’ una grande soddisfazione per tutti gli appassionati di pallavolo – è il commento entusiasta del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi - Ringraziamo lo sponsor GE Cablaggi per aver creduto alle nostre ambizioni dal primo giorno, tutti i tecnici Team Volley, dalle allenatrici ai dirigenti, e tutti i genitori che hanno reso possibile la bellissima serata di ieri e ci hanno sempre seguito". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Portomaggiore, under 16 campioni provinciali