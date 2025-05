L'Aeronautica Militare organizza un Open Day all'aeroporto di Pisignano (via Confine 547), sede del 15esimo Stormo di Cervia, per sabato 17 maggio, dalle 10 alle 18. Un evento speciale che offre un'opportunità per la comunità di vivere in prima persona il mondo dell'aviazione e conoscere meglio. 🔗Leggi su Ravennatoday.it

Porte aperte all'aeroporto militare: uno sguardo ravvicinato ai mezzi e alle tecnologie dell'aeronautica