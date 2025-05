Porta Romana chiusa nel weekend | gli orari

Nel weekend dal 16 al 18 maggio, il centro storico ospiterà "Tuscia Fantasy" e "Tuscia in Fiore". Per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, la Porta Romana rimarrà chiusa e saranno adottati provvedimenti per la sosta e la circolazione veicolare, con divieti attivi dalle 14 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica.

Tuscia fantasy e Tuscia in fiore, in programma per le vie del centro storico dal 16 al 18 maggio. Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni, adottati alcuni provvedimenti alla sosta e alla circolazione veicolare. Dalle 14 di venerdì 16 maggio alle 24 di domenica 18 maggio. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Porta Romana chiusa nel weekend: gli orari

