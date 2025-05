Porta Portese TTS Street Food

Dal 23 al 25 maggio, il Mercato di Porta Portese si trasforma in un ristorante a cielo aperto con il Porta Portese TTS Street Food. Scopri delizie culinarie, aperitivi e cene sotto le stelle di Roma, immerso nell'atmosfera vivace di uno dei quartieri più autentici della capitale. Non perdere questa straordinaria festività gastronomica!

Torna, dal 23 al 25 maggio, il Porta Portese TTS Street Food all’interno del Mercato di Porta Portese. Il quartiere verrà trasformato sia a pranzo che a cena in un ristorante a cielo aperto. Da venerdì 23 a domenica 25, aperitivi e cena sotto le stelle di Roma, sull’area pavimentata di via. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Porta Portese TTS Street Food

