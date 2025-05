Pontedera, 16 maggio – Nei giorni scorsi il personale del Commissariato di Polizia e della Polizia Municipale di Pontedera ha denunciato in stato di libertà un 65enne della provincia di Firenze, per il reato di atti osceni in luogo pubblico, ex art. 527 del codice penale, aggravati perché in danno di minori o commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori con pericolo che questi vi possano assistere. Erano giunte alcune denunce di un ciclista che, in diverse strade cittadine, a bordo della propria bicicletta, con la scusa di chiedere informazioni su alcune strade, fermava giovani donne, di età dai 16 ai 25 anni, per poi procedere a mostrare le proprie parti intime. Gli episodi denunciati, sei in totale, si erano verificati in giorni, orarie e strade diverse, anche in prossimità di istituti scolastici e nei confronti di almeno una minorenne. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera, ciclista si denuda di fronte a donne ed adolescenti: denunciato.