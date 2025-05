Lo aveva detto a Report prendendosi una denuncia di WeBuild, ma Carlo Doglioni, ex presidente Ingv, non arretra di un passo. La verità è oggettiva e comprovata. Il ponte sullo Stretto sorgerà in una zona attraversata da moltissime faglie sismiche, e per questo il progetto deve basarsi su. 🔗Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto: Doglioni spiega tutto su faglie attive, terremoti e previsioni del progetto