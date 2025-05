Ponte San Pietro stop al punto nascita | Potenziati altri servizi

Il punto nascita di Ponte San Pietro chiuderà definitivamente nel 2025, limitando a soli tre parti all'anno. La decisione mira a rafforzare altri servizi, inclusi percorsi per garantire la sicurezza delle gestanti e l'introduzione di ottocento prestazioni aggiuntive, per rispondere meglio alle esigenze della comunità.

LA DECISIONE. Nel 2025 solo tre parti nella struttura: scatterà la sospensione. «Percorsi per la sicurezza delle gestanti e ottocento prestazioni aggiuntive»

