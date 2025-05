Ponte San Pietro chiude il punto nascite | potenziati gli altri servizi quasi 700 prestazioni in più in un anno

L’ospedale di Ponte San Pietro non avrà più un punto nascite: è quanto è emerso nell’incontro tenutosi nella serata di giovedì 15 maggio tra Ats bergamo, IOB Gruppo San Donato, i sindaci dell’Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e l’Asst Bergamo Ovest. A fronte di un’ipotesi di sospensione dell’attività del punto di nascita, che finora nel 2025 ha avuto solamente tre parti, da oltre un anno la collaborazione tra Ats, Iob, Asst Papa Giovanni XXIII, Asst Bergamo Ovest e Areu, ha consentito di mettere in pratica delle procedure per garantire il maggior grado di sicurezza nella gestione delle necessità delle donne in gravidanza. Parallelamente e in un’ottica di sistema, l’Asst Bergamo Ovest ha potenziato la propria offerta per supportare il percorso nascita, coinvolgendo i consulenti in primis e tutte le strutture della sua Rete Territoriale. 🔗Leggi su Bergamonews.it

