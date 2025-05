Pomezia 64enne perde la vita sul lavoro | il cordoglio dell’UGL

Pomezia, 16 maggio 2025- “A nome dell’UGL esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto tragicamente a Pomezia a causa del cedimento della tettoia della propria attività. Si tratta dell’ennesimo, inaccettabile incidente che conferma l’urgenza di un impegno comune per fermare quella che è ormai una strage quotidiana nei luoghi di lavoro”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio, in merito al tragico incidente in cui ha perso la vita un uomo di 64 anni a Pomezia. “È fondamentale un’azione congiunta delle istituzioni e delle parti sociali per rafforzare la prevenzione e rendere più sicuri i luoghi di lavoro- concludono- Servono controlli più efficaci e capillari, ma anche un maggiore coordinamento attraverso l’incrocio delle banche dati degli enti preposti. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it