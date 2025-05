Polveriera libica Caos scontri e italiani rientrati

La situazione in Libia continua a deteriorarsi, con scontri che imperversano in tutto il paese. Nella notte, un centinaio di cittadini italiani è stato rimpatriato per motivi di sicurezza. Massimiliano Cochi riporta su una polveriera che potrebbe esplodere in qualsiasi momento, evidenziando il caos che regna nella regione.

Situazione esplosiva in Libia. Rientrati nella notte un centinaio di cittadini italiani. Mentre nel paese proseguono gli scontri. Servizio di Massimiliano Cochi Polveriera libica. Caos, scontri e italiani rientrati TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Polveriera libica. Caos, scontri e italiani rientrati

Polveriera Libia. Tregua in bilico, si lavora a un accordo per mettere fine agli scontri

ROMA. Sono cento gli italiani arrivati a Roma ieri notte dalla Libia con un volo di linea partito dall'aeroporto di Misurata. Sono fuggiti dalle violenze di Tripoli dove proseguono i disordini

Polveriera Libia, i ribelli sparano: bomba immigrazione

La Libia è una polveriera destinata a esplodere e a proiettare migliaia di migranti sulle coste italiane. Da giorni il Paese è spaccato da una guerra civile che minaccia anche la nostra comunità italiana

Libia, scontri a Tripoli: 100 italiani rientrati a Roma con volo speciale

La Libia è una polveriera destinata a esplodere e a proiettare migliaia di migranti sulle coste italiane. Da giorni il Paese è spaccato da una guerra civile che minaccia anche la nostra comunità

