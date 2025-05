Il video ha fatto rapidamente il giro del web, soprattutto perché nella sua concitazione ha momenti di grande drammaticità : nel filmato si vede una  poliziotta da sola all’interno del suo veicolo di pattuglia, quando uno squilibrato seminudo tenta di afferrare la sua pistola, che lei ha estratto una volta che si è avvicinato alla vettura. Tentativo che riesce a buon fine, tanto che l’uomo riesce a disarmarla e prendere in mano la rivoltella. Finquando non arriva un collega che spara ripetutamente contro l’uomo, lasciandolo esanime. È accaduto in California, a Fountain Valley, nella contea di Orange. Nel video inquietante, della bodycam della poliziotta, si sente la sua voce implorare: “Per favore, non spararmi!” rivolta allo squilibrato, identificato come il 26enne Osean McClintock. La poliziotta disarmata e lo squilibrato: la polizia californiana ha avviato un’indagine. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Poliziotta viene disarmata e implora per la propria vita, un collega fredda lo squilibrato prima che spari: il video dalla California