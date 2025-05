The Pokémon Company International ha annunciato che una nuova espansione divisa in due parti del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo a partire dal 18 luglio 2025: Scarlatto e Violetto – Luce Nera e Scarlatto e Violetto – Fuoco Bianco. I giocatori potranno collezionare tutte le carte raffiguranti i 156 Pokémon originariamente scoperti nella regione di Unima, divise tra le espansioni Scarlatto e Violetto – Luce Nera e Scarlatto e Violetto – Fuoco Bianco. Inoltre, ciascun Pokémon di Unima comparirà sotto forma di carta in stile rara illustrazione o rara illustrazione speciale nei prodotti di entrambe le espansioni. Scarlatto e Violetto – Luce Nera metterà in primo piano il Pokémon leggendario Zekrom, mentre Scarlatto e Violetto – Fuoco Bianco avrà come protagonista il Pokémon leggendario Reshiram. 🔗Leggi su Nerdpool.it

Pokémon GCC, la nuova espansione 'Scarlatto e Violetto' divisa in due parti