Poggi Gip | acquisire Dna cugine Chiara

13.26 Udienza a porte chiuse, a Pavia, per il nuovo maxi-incidente probatorio che la Gip ha poi disposto e affidato a due nuovi periti, per lavorare su tracce di Dna nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi,a Garlasco nel 2017. A quanto si apprende, sarà acquisito il Dna delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, quello di Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, e di 3 amici di Andrea Sempio. Tutte queste persone non sono indagate. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it