Pogba il suo futuro è ancora tutto da scrivere! L’ex Juve ha diverse richieste ma le starebbe valutando senza la Pimenta! La clamorosa novità che spiazza

Il futuro di Paul Pogba è incerto e affascinante: l'ex centrocampista della Juve riceve diverse offerte, ma sta considerando le opzioni senza il supporto dell'agente Pimenta. Con la risoluzione del contratto con la Juventus, Pogba cerca di ripartire, lasciando aperte molte possibilità per la sua carriera.

Pogba, l’ex Juve vuole ripartire! Ha tante offerte, ma le valuterà senza il supporto della Pimenta: la clamorosa novità. Paul Pogba è ancora senza squadra dopo la risoluzione del contratto che lo legava alla Juve. Attualmente il centrocampista francese starebbe valutando tutte le principali richieste che gli stanno arrivando. La MLS è forte su di lui, ma l’ex numero dieci bianconero si riserverà il diritto di scegliere la sua prossima destinazione da solo! Lo asserisce sul proprio profilo X Orazio Accomando, il quale ha lanciato un’indiscrezione clamorosa: il francese avrebbe interrotto la collaborazione professionale con la sua agente, Rafaela Pimenta. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba, il suo futuro è ancora tutto da scrivere! L’ex Juve ha diverse richieste, ma le starebbe valutando senza la Pimenta! La clamorosa novità che spiazza

Approfondimenti da altre fonti

Il ritorno di Paul Pogba: tra Miami, allenamenti e un futuro ancora tutto da scrivere

Scrive msn.com: Le trattative per il suo futuro sono in corso, con varie ipotesi sul tavolo: Bundesliga, Liga e Ligue 1 restano le mete europee più credibili, ma Pogba non esclude un’avventura negli Stati ...

Pogba, novità sul futuro: ecco da dove potrebbe ripartire dopo la squalifica

Come scrive corrieredellosport.it: Il belga, però, non sarebbe in cima alla lista dei desideri come Pogba: futuro a stelle e strisce per l'ex Juve? Si vedrà.

Pogba parla del suo futuro concentrandosi sull'ambiente ideale dove giocare a calcio e divertirsi

dazn.com scrive: Dopo la fine della Premier League e della sua storia con il Manchester United, Paul Pogba torna a parlare del suo futuro mentre è in un periodo ... in forma e quando qualcuno ti dice 'tranquillo, va ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pogba: Non sono finito - ho ancora un contratto con la Juve ma c'è silenzio

Penso che stiano aspettando il risultato dell’appello ma dovete chiedere a loro. Mi alleno, faccio tutto il possibile per tornare in campo.