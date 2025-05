Pnrr | welfare e sanità in ritardo Sud sacrificato Santo Biondo | Così si allargano le disuguaglianze non si colmano

Il PNRR si rivela insufficiente nel rispondere alle necessità di welfare e sanità, lasciando indietro il Sud e i suoi cittadini più vulnerabili. Santo Biondo mette in evidenza come queste mancanze amplifichino le disuguaglianze sociali già esistenti, testimoniando la necessità di un reale impegno per garantire inclusione e sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

“La relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr conferma ciò che la Uil denuncia da tempo: sanità, welfare e inclusione sociale sono le grandi assenti nella realizzazione effettiva del Piano. E a pagarne il prezzo, ancora una volta, sono il Mezzogiorno e le persone più fragili ”. Così Santo Biondo, segretario confederale della Uil, commenta i dati aggiornati sull’avanzamento. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pnrr: welfare e sanità in ritardo, Sud sacrificato. Santo Biondo: “Così si allargano le disuguaglianze, non si colmano”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pnrr e RepowerEu: Una grande occasione per ottimizzare e migliorare il sistema sanitario

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) rappresenta una delle questioni principali dell'attuale scenario politico.