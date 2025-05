PlayStation Sony ha deciso di dare priorità agli utenti attivi mensili rispetto alle vendite

Sony PlayStation evolve la sua strategia, spostando l'attenzione dal volume di vendite delle console agli utenti attivi mensili. Durante la sua prima conference call finanziaria, Lin Tao, nuova CFO di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato questo cambiamento di rotta, sottolineando l’importanza di un approccio più moderno e orientato alla crescita sostenibile nel settore gaming.

Sony cambia rotta. La storica attenzione per il numero di console vendute lascia ora spazio ad un obiettivo più moderno e redditizio: gli utenti attivi mensili. A confermarlo è Lin Tao, nuova CFO di Sony Interactive Entertainment, durante la sua prima conference call finanziaria:“ In passato l’obiettivo erano le unità vendute. Ora ci concentriamo su coinvolgimento e MAU, e questo sta portando a profitti”. In parole semplici: più persone giocano regolarmente su PlayStation, più aumentano le possibilità di guadagno. GamesRadar riporta che il numero di giocatori attivi su PlayStation ha toccato i 129 milioni nel periodo natalizio, attestandosi poi su 124 milioni nel trimestre successivo, in netto aumento rispetto all’anno precedente. Circa metà di questi sono ancora su PS4, dimostrando come la generazione precedente continui a essere cruciale per mantenere alta l’interazione. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation, Sony ha deciso di dare priorità agli utenti attivi mensili rispetto alle vendite

