Playoff Serie C il Volley Napoli cede in casa all’Elisa Volley | testa al ritorno in trasferta

Il Volley Napoli affronta una sfida impegnativa nei playoff di Serie C, cedendo per 3-0 in casa contro l’Elisa Volley Pomigliano. Nonostante l'esordio difficile, le azzurre guidate da mister Mariano Catelli sono pronte a rialzarsi e concentrarsi sul match di ritorno in trasferta per cercare di ribaltare il risultato.

Il Volley Napoli cede per 3-0 tra le mura dell’IC Don Giustino Russolillo di Pianura alla formazione dell’Elisa Volley Pomigliano. Esordio complesso per il Volley Napoli nella fase di playoff. Le azzurre allenate da mister Mariano Catelli hanno ceduto per 3-0 tra le mura dell’IC Don Giustino Russolillo di Pianura alla formazione dell’Elisa Volley Pomigliano. Una gara complessa . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Playoff Serie C, il Volley Napoli cede in casa all’Elisa Volley: testa al ritorno in trasferta

Altre fonti ne stanno dando notizia

Playoff Serie C, il Volley Napoli cede in casa all’Elisa Volley: testa al ritorno in trasferta

Riporta napolivillage.com: Esordio complesso per il Volley Napoli nella fase di playoff. Le azzurre allenate da mister Mariano Catelli hanno ceduto per 3-0 tra le mura dell’IC Don ...

Civitavecchia Volley, i playoff partono da Terracina

Come scrive trcgiornale.it: Dopo l’incredibile cammino fatto di ventisei vittorie in altrettante partite di campionato, la Civitavecchia Volley si appresta ad iniziare i playoff di serie C. Domenica alle 18 le rossonere saranno ...

Top Volley e Femminile. Maffini supera quota 30, attesa per il trofeo Aia

Secondo msn.com: L’ultima giornata della stagione regolare dei campionati minori di pallavolo, registra un bello scossone finale, dopo parecchi turni caratterizzati ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.