Playoff Nba | Jokic monumentale I Nuggets trascinano OKC a gara 7

Denver (Stati Uniti), 16 maggio 2025 – Nikola Jokic rispolvera le mostrine di MVP della regular season NBA 2024 (premio vinto tre volte in carriera) e di miglior giocatore delle finali e della Western Conference 2023 – annata culminata con la vittoria del titolo NBA – e, con una prestazione monumentale, trascina i suoi Denver Nuggets a gara sette delle semifinali di Western Conference contro gli Oklahoma City Thunder che, perdendo 119-107 gara 6 alla Ball Arena, hanno sprecato un prezioso match point per raggiungere i Minnesota Timberwolves in finale. L’asso serbo ha sfoderato una prestazione degna della sua sconfinata classe, sfiorando la tripla doppia con un bottino personale di 29 punti segnati, 14 rimbalzi catturati e 8 assist distribuiti ai compagni. A dargli man forte ci hanno poi pensato Jamal Murray che, pur essendo stato dato in forse fino a poco prima della palla a due a causa di una indisposizione fisica, si è scatenato mandando a bersaglio 25 punti (ai quali ha aggiunto anche 8 rimbalzi) e Christian Brown, autore di una doppia doppia (23 punti e 11 rimbalzi). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

